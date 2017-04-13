В Сингапуре двоих россиян приговорили к заключению за мошенничество

БАНГКОК, 13 апр – РИА Новости. Двое граждан РФ приговорены в Сингапуре к тюремному заключению и штрафам за мошенничество с игровыми автоматами казино в составе организованной группы, сообщает в четверг интернет-версия газеты Straits Times.

Владислав Логачев, 1976 года рождения, был осужден на 3 года и 9 месяцев заключения, его напарник Андрей Егоров, 1984 года рождения, – на два года и 6 месяцев тюрьмы, сообщает издание. Оба также приговорены к крупным денежным штрафам, говорится в сообщении.

Арестованные в Сингапуре в мае прошлого года россияне и их соучастник, чех Радослав Скубник, осужденный в 2016 году на один год и 10 месяцев тюрьмы, состояли в "международном преступном синдикате", специализирующимся на мошенничестве в казино, сообщает газета со ссылкой на полицию Сингапура.

Газета сообщает, что "синдикат" уже несколько лет успешно "работает" в казино стран Европы и в Макао. Скубник, по сведениям сингапурской полиции, до приезда в Сингапур участвовал в операциях "синдиката" в нескольких странах Европы и Азии.

Логачев и Егоров, прибывшие в мае прошлого года из России в Сингапур с компьютером-ноутбуком, в котором содержались результаты анализа паттернов работы нескольких игровых автоматов сингапурских казино, признали себя виновными в 6 из 16 и 3 из 13 инкриминируемых им эпизодов мошенничества соответственно. Их "выигрыш" составил более 108 тысяч сингапурских долларов (более 70 тысяч долларов США), сообщает газета.