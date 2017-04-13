Палестина поддерживает принцип "одного Китая", заявил глава МИД

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Палестина поддерживает принцип существования "одного Китая", заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
По словам аль-Малики, Палестина продолжит координацию с Китаем по региональным и международным вопросам.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией Тайвань прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.