Палестина хочет большего участия Китая в урегулировании с Израилем

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Палестина хочет видеть большую вовлеченность Китая в процесс мирного урегулирования с Израилем, заявил на пресс-конференции глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.
"Да, мы действительно хотим видеть большую вовлеченность Китая в процесс по достижению соглашения между Палестиной и Израилем", — сказал аль-Малики, отметив, что Китай является другом и Палестины, и Израиля.
"С нашей точки зрения, Палестина является важным партнером в борьбе с международным терроризмом", — отметил Ван И.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.
Пекин поддерживает создание Палестинского государства в границах 1967 года и призывает Израиль признать Палестину независимым государством. В январе 2016 года Си Цзиньпин во время визита на Ближний Восток объявил о предоставлении Палестине помощи в размере 50 миллионов юаней.