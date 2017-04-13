Палестина хочет большего участия Китая в урегулировании с Израилем

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Палестина хочет видеть большую вовлеченность Китая в процесс мирного урегулирования с Израилем, заявил на пресс-конференции глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.

"Да, мы действительно хотим видеть большую вовлеченность Китая в процесс по достижению соглашения между Палестиной и Израилем", — сказал аль-Малики, отметив, что Китай является другом и Палестины, и Израиля.

В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай не собирается балансировать между каким-либо выбором и преследует "историческую справедливость". Он отметил, что скорейшее решение палестинского вопроса поспособствует эффективной борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

"С нашей точки зрения, Палестина является важным партнером в борьбе с международным терроризмом", — отметил Ван И.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

Пекин поддерживает создание Палестинского государства в границах 1967 года и призывает Израиль признать Палестину независимым государством. В январе 2016 года Си Цзиньпин во время визита на Ближний Восток объявил о предоставлении Палестине помощи в размере 50 миллионов юаней.