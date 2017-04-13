Абэ: Япония будет тесно сотрудничать с Россией и Китаем по вопросу КНДР

ТОКИО, 13 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония будет тесно сотрудничать с Китаем и Россией по вопросам ядерной и ракетной программ Северной Кореи, об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты парламента страны.

"Продолжая тесное взаимодействие с США и Южной Кореей и взаимодействуя также с Китаем и Россией и другими заинтересованными странами, мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокационных действий, выполнять резолюции Совета безопасности ООН и отказаться от ядерной и ракетной программ", — сказал Абэ.

Он подчеркнул также, что "угрозы, связанные с ядерными и ракетными разработками КНДР, вышли на новый уровень, поэтому денуклеаризация Корейского полуострова является одной из неотложных задач, осуществление которой обязательно".

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Южной Корее и Японии. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.