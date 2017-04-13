Мексика попросила Италию о выдаче беглого экс-губернатора

МЕХИКО, 13 апр – РИА Новости. Власти Мексики официально запросили Италию об экстрадиции задержанного несколько дней назад во Флоренции беглого экс-губернатора штата Тамаулипас Томаса Яррингтона, сообщили в среду в совместном коммюнике МИД и генпрокуратура латиноамериканской страны.

В течение последних пяти лет Яррингтон скрывался от правоохранительных органов. По данным властей США, он начал брать взятки у наркоторговцев еще в бытность мэром города Матаморос на границе с США, а будучи губернатором штата Тамаулипас лишь расширил свою противозаконную деятельность. В мае 2013 года он был приговорен в США к двум срокам пожизненного тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков, банковском мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

"Согласно информации, полученной о месте нахождения Яррингтона при помощи обмена информацией с полицией Италии, правительство Мексики представило по дипломатическим путям запрос на его задержание для выдачи через посольство Мексики в Италии 11 апреля 2017 года", — говорится в сообщении.

В развитие ситуации в среду представители властей Мексики встретились с итальянскими коллегами для продолжения процесса экстрадиции беглого экс-губернатора.