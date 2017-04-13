В Чехии усилят меры безопасности на время пасхальных праздников

ПРАГА, 13 апр – РИА Новости, Александр Куранов. На время пасхальных праздников, с пятницы до понедельника, в Чехии будут усилены меры безопасности, на улицах городов, в аэропортах и в метро будут дежурить дополнительные наряды полицейских, вооруженных автоматами, сообщил журналистам глава МВД республики Милан Хованец.
По его словам, в настоящее время ситуация в стране с точки зрения безопасности вполне спокойная, принимаемые на период пасхальных праздников меры носят сугубо превентивный характер. Помимо этого, дополнительное число полицейских будет выделено для контроля ситуации на автодорогах.