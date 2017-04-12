В Ницце посетитель выставки случайно наступил на арт-объект

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Один из посетителей презентации выставки Expo 2017, которая пройдет в Ницце этим летом, случайно растоптал произведение художника Ива Кляйна, сообщает издание Nice Matin.

Как пишет издание, зал художника оформлен в синих тонах — синие рельефы, губки, скульптуры, бюсты, а на полу — синяя "художественная песочница" – огороженный участок пола, покрытый песком насыщенного синего цвета. В нее и наступил один из гостей презентации.

"Жаль мокасины, которые не подлежат восстановлению. Но особенно жаль произведение, которое получило серьезный удар на глазах сотрудников музея", — отмечает издание.