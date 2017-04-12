Лавров считает недальновидными попытки помешать сотрудничеству России и США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал попытки помешать сотрудничеству Москвы и Вашингтона, обострить конфронтацию, добавив, что это недальновидно.

"Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки обострить конфронтацию. Считаем, что это недальновидный подход", — сказал министр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Лавров добавил, что "история доказала, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир".