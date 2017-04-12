На Украине из-за "недостаточного патриотизма" уволили сотрудницу полиции

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Сотрудницу пресс-службы полиции Одесской области отстранили от исполнения обязанностей из-за заявления жителей города о ее непатриотических политических взглядах, назначено служебное расследование, сообщила в среду пресс-служба полиции.

По данным ведомства, во вторник у здания главного управления полиции в Одесской области собрались представители общественности. Когда к ним вышли начальник управления Дмитрий Головин и его заместитель Сергей Махотин, активисты сообщили о политических взглядах сотрудницы пресс-службы.

"В ходе общения с начальниками полиции активисты сообщили о том, что, по их мнению, политические взгляды временно исполняющей обязанности начальника отдела коммуникации ГУНП (главное управление Нацполиции — ред.) недостаточно патриотичны", — говорится в сообщении.

На время проведения служебного расследования пресс-секретаря отстранили от исполнения служебных обязанностей, добавили в пресс-службе.

На основании полученной информации начальник Одесской полиции назначил служебное расследование.

"Мы реагируем на каждое заявление и сообщение граждан… После завершения проверки, в зависимости от того, подтвердятся изложенные факты или нет, будет принято законное решение", — цитирует пресс-служба слова Головина.