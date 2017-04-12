В Бангладеш казнили экстремистов за атаку на британского посла в 2004 году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти Бангладеш казнили через повешение трех исламских экстремистов за атаку с применением ручной гранаты на посла Великобритании в мае 2004 года, передает агентство Рейтер.

В результате атаки, совершенной 13 лет назад, тогда пострадали около 50 человек, британский посол получил ранение в ногу. В 2008 году все трое фигурантов дела были приговорены к смертной казни.

В прошлом месяце Верховный суд Бангладеш подтвердил в их отношении смертные приговоры. Спустя несколько дней после того, как президент страны отклонил просьбы об их помиловании, экстремистов казнили.

Осужденные принадлежали к группировке "Харкат-уль-Джихад-аль-Исламия". Один из казненных являлся лидером организации.