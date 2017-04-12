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В мире

Вучич назвал массовые протесты в Сербии знаком демократического развития

20:1312.04.2017
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Председатель правительства Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 12 апр – РИА Новости. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич назвал в среду проходящие в стране массовые антиправительственные протесты свидетельством демократического развития республики.

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Во вторник на центральных улицах Белграда и других городов Сербии без инцидентов прошли девятые по счету массовые "Протесты против диктатуры". Участники акции, согласно выдвинутым слоганам, требуют "честных выборов, свободы СМИ, департизации власти, децентрализации страны, защиты прав трудящихся, доступности образования и здравоохранения, смены всей политической элиты".

В среду глава внешнеполитического ведомства Германии прибыл с однодневным визитом в Белград, где провел встречу сначала с главой МИД Ивицей Дачичем, затем с премьером Вучичем. На совместной пресс-конференции по итогам разговора немецкие журналисты задали вопрос обоим политикам о том, как Белград должен реагировать на происходящие ежедневно массовые протесты своих граждан. Габриэль ответил, что речь идет о внутреннем вопросе Сербии, но отметил, что в Европе подобные акции являются нормой.

"Эти протесты – выражение демократической силы Сербии, потому что каждый имеет право протестовать в нашей стране. Нет ни одного полицейского, которого можете увидеть на улицах, демонстрантам полностью разрешено делать что хотят, никто не создает проблемы… Мы должны побеспокоиться об этих людях, понять источник их неудовлетворенности, чтобы мы улучшили экономику в будущем, чтобы мы заботились об их потребностях, образовании и обо всех важных вопросах, и мы полностью открыты для этого", — сказал премьер Сербии на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Участник акции протеста возле полицейского кордона в Сербии. Архивное фото
© РИА Новости. Соколов Николай
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Вучич добавил, что власти не реагировали ни на одно оскорбление демонстрантов и привел в пример плакат с фотографиями Адольфа Гитлера, канцлера Германии Ангелы Меркель и себя самого, а также слоган "Вучич-Шредер", который рифмует фамилию бывшего канцлера ФРГ с грубым сербским ругательством, написанный на множестве плакатов.

"Шредер радовался бы, что имеет 10 тысяч демонстрантов. Если дадут один плакат – с удовольствием ему отвезу", — вставил реплику глава МИД ФРГ.

Премьер Сербии уточнил, что по его данным, среди демонстрантов находятся самые разные люди "от анархо-синдикалистов до гражданских либералов". По словам Вучича, жители республики "и год, и десять дней могут проводить демонстрации", на что он планирует отвечать своим трудом и достигнутыми результатами.

Действующий глава правительства Сербии по последним данным республиканской избирательной комиссии получил 55,7% голосов избирателей на выборах президента страны 2 апреля.

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