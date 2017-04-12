Киев хотел вооружить экстремистов для срыва референдума, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Генштаб вооруженных сил Украины предлагал в марте 2014 года открыть склады оружия для экстремистов из числа крымских татар с целью срыва референдума о воссоединении полуострова с Россией, сообщил глава госкомитета республики по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Ранее начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что киевские власти рассматривали возможность проведения десантной операции в Крыму с целью недопущения референдума.

"Представители ВСУ в начале марте 2014 года предлагали крымским татарам доступ к складам вооружений, чтобы склонить их к организации вооруженного конфликта", — сказал журналистам Смирнов.

Собеседник агентства подчеркнул, что крымские татары не поддались на провокации, так как для них мирный путь развития Крыма всегда был самым дорогим.

"Никто из крымских татар не хотел в Крыму гражданского противостояния. Крымские татары являются неотъемлемой частью одной дружной крымской семьи, где все народы живут в уважении и бережном отношении друг с другом", — подчеркнул Смирнов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>