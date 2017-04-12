США
12.0412 апреля18:54МСК
USD56.76-0.20
EUR60.26-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Нос по ветру. Guardian рассказала, как менялась позиция Джонсона по России

18:2912.04.2017
(обновлено: 18:36 12.04.2017)
24933
Бывший мэр Лондона Борис Джонсон. 24 июня 2016
© РИА Новости. Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поведение главы британского МИД свидетельствует о недостатке стратегического чутья. Борис Джонсон меняет риторику в зависимости от конъюнктуры, а влияние Вашингтона на внешнеполитический курс Соединенного Королевства становится все боле очевидным, считает обозреватель газеты The Guardian Питер Уолкер.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2017/ KIRSTY WIGGLESWORTH
Лидер британских либерал-демократов назвал Джонсона "пуделем Вашингтона"

Он напоминает, что до назначения на пост министра иностранных дел Борис Джонсон выступал за сотрудничество с Москвой и официальным Дамаском. "Пришло время отбросить предрассудки времен холодной войны. Неверно считать, что все, что хорошо для России, автоматически плохо для Запада. У нас есть общие четкие цели. Прежде всего мы должны уничтожить ИГИЛ*. Остальное — вторично", — утверждал бывший мэр Лондона в 2015 году.

Однако став шефом Форин-офиса, Джонсон резко пересмотрел свои взгляды. Уже осенью он потребовал введения новых санкций против России. "Мы должны заставить русских ощутить всю тяжесть их поступков", — убеждал министр бывшего главу Госдепартамента Джона Керри осенью 2016-го.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
СМИ: Джонсон и Тиллерсон выработали план действий против России

После избрания Дональда Трампа Джонсон внезапно смягчил риторику. Так, во время выступления перед Комитетом по международным делам британской Палаты общин он отметил, что действующее сирийское правительство еще долго "может оставаться у власти". Вскоре был анонсирован визит главы МИД в Москву.

Как считает автор статьи, недавний ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат стал своеобразной "отмашкой" для британского министра. Джонсон вновь призвал ужесточить санкционный режим, а некоторое время спустя объявил об отмене рабочей поездки в российскую столицу.

Таким образом, глава МИД оказался выдающимся мастером "политического лавирования", поскольку за последний год успел несколько раз пересмотреть взгляды на сирийский конфликт и российско-британские отношения, резюмирует Уолкер.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

Комментировать
+
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
vova-s-r
Типичный англосакс...
18:34
12.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Cicicipi
Там у Трампа пятно на ботинке, Джонсон есть повод угодить ))
18:33
12.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена