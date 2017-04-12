Нос по ветру. Guardian рассказала, как менялась позиция Джонсона по России

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поведение главы британского МИД свидетельствует о недостатке стратегического чутья. Борис Джонсон меняет риторику в зависимости от конъюнктуры, а влияние Вашингтона на внешнеполитический курс Соединенного Королевства становится все боле очевидным, считает обозреватель газеты The Guardian Питер Уолкер.

Он напоминает, что до назначения на пост министра иностранных дел Борис Джонсон выступал за сотрудничество с Москвой и официальным Дамаском. "Пришло время отбросить предрассудки времен холодной войны. Неверно считать, что все, что хорошо для России, автоматически плохо для Запада. У нас есть общие четкие цели. Прежде всего мы должны уничтожить ИГИЛ*. Остальное — вторично", — утверждал бывший мэр Лондона в 2015 году.

Однако став шефом Форин-офиса, Джонсон резко пересмотрел свои взгляды. Уже осенью он потребовал введения новых санкций против России. "Мы должны заставить русских ощутить всю тяжесть их поступков", — убеждал министр бывшего главу Госдепартамента Джона Керри осенью 2016-го.

После избрания Дональда Трампа Джонсон внезапно смягчил риторику. Так, во время выступления перед Комитетом по международным делам британской Палаты общин он отметил, что действующее сирийское правительство еще долго "может оставаться у власти". Вскоре был анонсирован визит главы МИД в Москву.

Как считает автор статьи, недавний ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат стал своеобразной "отмашкой" для британского министра. Джонсон вновь призвал ужесточить санкционный режим, а некоторое время спустя объявил об отмене рабочей поездки в российскую столицу.

Таким образом, глава МИД оказался выдающимся мастером "политического лавирования", поскольку за последний год успел несколько раз пересмотреть взгляды на сирийский конфликт и российско-британские отношения, резюмирует Уолкер.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ