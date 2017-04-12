Захарова назвала провокацией арест крымских вин на выставке в Италии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Арест крымских вин на выставке в Италии является провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем произошедшее на ежегодной международной выставке вина в Вероне с арестом партии российских вин, которые произведены в Крыму, как провокацию, которая были инспирирована представителями, в частности, киевских властей в Италии, видимо, задача которых была бросить тень на успешно проходящий в эти дни официальный визит в Российскую Федерацию президента Италии. Возможно, в этом состояла их цель", — сказала она на брифинге в среду.

По ее словам, "вызывает недоумение, что итальянские власти, активно выступающие за расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, не сумели противостоять этой антироссийской затее, этой провокации". "Этим шагом они нарушили обязательства по обеспечению благоприятных условий всех участников выставки", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина Vinitaly в Италии была арестована крымская продукция. Представитель компании Asti Group — организатора российской экспозиции на выставке в Вероне — Нарине Багманян подтвердила эту информацию, пояснив, что выставка российских виноделов работает в нормальном режиме, но вина крымских и севастопольских производителей, за редким исключением, сняты с основного стенда. Украинские СМИ при этом сообщили, что крымские вина были убраны с российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны. Минсельхоз РФ подтвердил эту информацию.