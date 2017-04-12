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В мире

Новые ЧП в ФРГ: двух исламистов подозревают в подрыве автобуса футболистов

Сюжет:
Взрыв в Дортмунде (19)
16:5812.04.2017
11990
Полицейские у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo/ Martin Meissner

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Генпрокуратура ФРГ, которая ведет расследование взрывов в Дортмунде, считает события вечера вторника терактом, возможно, совершенным исламистами. Власти при этом говорят о необычном "почерке" преступников — в первую очередь, об этом свидетельствует характер текста записки, оставленной на месте событий, а также наличие такой записки само по себе.

Полиция на месте взрыва у автобуса ФК Боруссия в Дортмунде, Германия. 11 апреля 2017
© REUTERS
В Германии задержали одного из подозреваемых по делу о взрыве в Дортмунде

Инцидент в Дортмунде произошел накануне вечером. Футбольный клуб "Боруссия" во вторник должен был сыграть с "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Примерно в 19.15 около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, прогремели три взрыва, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.

Прокуратура в среду днем подготовила пресс-релиз с последними данными расследования, его журналистам зачитала представитель ведомства. Согласно данным правоохранителей, бомбы были довольно мощными, а подозреваемых двое — оба представители "исламистских кругов", один из которых задержан.

Теракт и двое подозреваемых

В пресс-релизе прокуратуры сказано, что исламистский след "возможен", но необязателен.

"Обстоятельства преступления позволяют говорить о террористической подоплеке, — отмечает ведомство. — Точные мотивы теракта пока не выяснены".

Автобус футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo/ Martin Meissner
Генпрокуратура Германии считает взрыв в Дортмунде терактом

Подозреваемых двое, но задержан пока только один, в квартирах обоих проведен обыск. В настоящий момент решается вопрос о выдаче ордера на арест.

Сообщается также, что радиус взрыва составлял более сотни метров, а сама взрывчатка была начинена металлическими предметами. Пострадал футболист Марк Бартра — осколками автобусного стекла ему разрезало руку, игрока прооперировали вскоре после ЧП. В целом, правоохранители считают, что футболистам повезло — ранений кроме Бартры не получил никто из них.

Записки

На месте взрывов специалисты нашли три одинаковых записки, авторы угрожают убийством в Германии "12 неверных" и обвиняют лично канцлера Ангелу Меркель в том, что "ее" самолеты "Торнадо" летают над "землей халифата". Кроме прочего, они требуют закрыть авиабазу Рамштайн. Ясности по поводу исполнителей теракта нет еще и потому, что до сих пор текст записки не верифицирован.

Журналисты на месте взрыва у автобуса ФК Боруссия в Дортмунде, Германия. Архивное фото
© AP Photo/ Martin Meissner
Меркель упомянута в одной из записок, найденных на месте взрыва в Дортмунде

В конце 2015 года бундесвер начал операцию по борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) в Сирии. В рамках операции на авиабазе "Инджирлик" в Турции была развернута миссия бундесвера, военные участвуют в воздушных разведывательных операциях против ИГ на территории Сирии. В операции задействованы самолеты-разведчики "Торнадо".

В конце марта представители партии "Левых" обвинили бундесвер, конкретно миссию с участием "Торнадо", в соучастии в убийстве минимум 33 мирных жителей в Сирии. Глава партии Бернд Риксингер заявил, что самолеты "Торнадо" сделали снимки местности, на которую впоследствии был совершен авианалет антитеррористической коалиции. При налете погибли мирные жители.

Считается, что оставлять записки на месте терактов исламистам не свойственно — об этом говорили и глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер, и представитель федерального МВД Тобиас Плате. Это, а также характер текста до сих пор не позволили сделать какие-либо четкие выводы.

Еще одно признание курсировало накануне в интернете — его приписывали левым экстремистам, так называемым "антифашистам", однако в генпрокуратуре сильно сомневаются в подлинности этого признания.

Игра состоится

Матч, который накануне пришлось отменить, все же состоится в среду вечером, его уже пообещал посетить глава МИД ФРГ Томас де Мезьер — в знак солидарности с игроками и жителями Дортмунда.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин. Архивное фото
© AFP 2017/ Jure Makovec
Глава УЕФА назвал правильным решение о переносе матча ЛЧ в Дортмунде

Общественность волнуется и по поводу другой игры — в Мюнхене, в среду вечером там должен состояться матч "Баварии" и "Реал Мадрида". Как сообщили ранее представители местной полиции, концепцию безопасности уже пришлось адаптировать к новым реалиям — в частности, это означает, что число полицейских будет увеличено, а автобусы команд проверят на наличие взрывчатки.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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taleites
То ли еще будет... Спать спокойно в ЕС теперь не придется. 145 тыс. воинов ислама трудятся за свою зеленую победу
17:05
12.04.2017
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