Фийон рассказал, как борется с агрессией

ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон борется с агрессией, катаясь на велосипеде и прогуливаясь пешком.

"Я продолжаю кататься на лыжах, бегать, кататься на велосипеде. Для меня это необходимо, особенно в тяжелые моменты. Эти два месяца были совсем не из приятных", — приводит слова Фийона агентство Франс Пресс.

Своими спортивными предпочтениями кандидат в президенты поделился на встрече со знаменитыми французскими горнолыжниками в городке Экс-Ле-Бен в Савойе.

Фийон рассказал, что "пешие прогулки и велосипед позволяют немного снизить уровень его агрессии" на фоне нерадостных результатов опросов за 11 дней до первого тура выборов.

"Это позволяет быть несколько менее агрессивным с теми, по отношению к кому хочется таким быть", — заметил экс-премьер.

Причины для агрессии



Одной из ключевых причин, выводящих Фийона из равновесия, является скандал, разгоревшийся во Франции в конце января в связи с трудоустройством его жены.

Скандал вокруг супруги экс-премьера вспыхнул после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что найм членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

После этого Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.

В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

Неутешительные перспективы



Следствием скандала стал резкий спад количества избирателей, поддерживающих кандидатуру Фийона на пост главы государства. Если раньше ему прочили победу на выборах, то теперь, согласно многочисленным опросам, экс-премьер едва ли сможет выйти во второй тур.

Так, опубликованные в среду данные опроса компании OpinionWay показывают, что Фийон в первом туре придет третьим с результатом в 20% голосов. Он уступит лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (24%) и экс-министру экономики Эммануэлю Макрону (23%).

В то же время, в случае, если Фийону все же удастся пройти во второй тур, его ожидает победа над Ле Пен с результатом 58% голосов против 42%, свидетельствуют результаты опроса.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.