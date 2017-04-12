В Одессе радикалы начали бессрочное блокирование "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заявили, что начали бессрочную акцию возле отделения "дочки" Сбербанка в Одессе.

В понедельник радикалы из "Национального корпуса" заблокировали работу одного из харьковских отделений Сбербанка. Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка. Радикалы также проводят акцию возле центрального офиса банка в Киеве. В среду радикалы заявили о бессрочной акции возле "дочки" Сбербанка в Днепре.

"Национальный корпус в Одессе объявил бессрочную забастовку у Сбербанка", — говорится в сообщении нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело) в соцсети "Вконтакте".