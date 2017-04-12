Россия будет добиваться возвращения Бута, заявила Захарова

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва продолжит добиваться возвращения на родину россиянина Виктора Бута, несмотря на отказ Верховного суда США пересмотреть его дело, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Верховный суд США 3 апреля отказался рассматривать дело российского гражданина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы по ряду статей.

"Принятое Верховным судом США спорное решение, по сути, завершает процедуру обжалования приговора, вынесенного Виктору Буту, поскольку исчерпаны все юридические средства его защиты в рамках американской правовой системы", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что в своем прошении адвокаты Бута аргументированно доказывали, что прокуратура США ранее скрыла от суда доказательства оправдательного характера, в результате чего апелляционный и окружной суды города Нью-Йорк применили неверные правовые критерии при оценке предъявленных обвинений и вынесении приговора.

"Министерство иностранных дел продолжит отстаивать право российского гражданина, продолжит отслеживать ситуацию и принимать необходимые меры для оказания ему консульско-правового содействия, добиваясь его скорейшего возвращения в Российскую Федерацию", — заявила Захарова.