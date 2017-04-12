Жители Стамбула прервали съемки сериала из-за эпизода со стрельбой

АНКАРА, 12 апр— РИА Новости. Съемочная группа турецкого сериала Icerde ("Внутри") вступила в стамбульском парке Мачка в конфликт с местными жителями, недовольными съемками эпизода со стрельбой на фоне напряженной обстановки в стране, сообщает в среду газета Hurriyet.

В последние месяцы в Стамбуле произошло несколько крупных терактов, совершенных террористической группировкой "Исламское государство"* и запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

По сценарию фильма актер Улусой Чагатай произвел несколько выстрелов из пистолета холостыми патронами, громко ругаясь. Местные жители обвинили съемочную группу в том, что съемки со стрельбой напугали их детей, угрожая артистам тюрьмой. Словесная перепалка едва не переросла в драку.

Прибывшая на место происшествия полиция выяснила, что съемочная группа получила разрешение от властей на съемки со стрельбой в парке. Однако местные жители не дали закончить съемки, и кинематографисты были вынуждены покинуть парк.

*террористическая группировка, запрещенная в России