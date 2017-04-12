Суд подтвердил приговор генералу за организацию визита Качиньского в Россию

ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы в среду подтвердил приговор генералу Павлу Белавному, бывшему заместителю главы бюро охраны правительства (BOR) Польши, за организацию визита президента Леха Качиньского в Смоленск в 2010 году, сообщает агентство PAP.

Приговор оспаривала защита Белавного, но апелляционный суд посчитал верным решение суда первой инстанции. "Выводы суда (первой инстанции — ред.) следует признать верными", — цитирует агентство решение суда.

Белавный был осужден в 2016 году. Против него были выдвинуты обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей при планировании, организации и реализации визита высших должностных лиц Польши в Смоленск. По версии стороны обвинения, Белавный ответственен за сознательный отказ от исследования аэропорта в Смоленске сотрудниками BOR, их отсутствие в аэропорту, а также за то, что маршруты передвижений Качиньского 10 апреля 2010 года не были изучены.

Также ненадлежащим образом были проведены анализ возможных угроз и подготовка плана защиты, считает обвинение. По версии прокуратуры, это привело к значительному ослаблению безопасности, а Белавный действовал в ущерб общественным интересам. Генерал свою вину не признал и в последнем слове перед судом просил о признании его невиновным.