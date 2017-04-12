В Киргизии намерены постепенно отказаться от детских домов

БИШКЕК, 12 апр – РИА Новости. Правительство Киргизии намерено рассмотреть вопрос поэтапного отказа от содержания детских домов с трансформацией их в учреждения соцподдержки, заявила в среду вице-премьер Чолпон Султанбекова.

"Условия содержания детей (в детских домах – ред.) оставляют желать лучшего, к тому же во всех учреждениях есть "мертвые души", и это стало системой. Кроме того, 94% детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, имеют обоих родителей или одного из них, а также родственников или опекунов и только 6% детей являются сиротами", — сказала она во время заседания межведомственного координационного совета по ювенальной юстиции.

По мнению Султанбековой, Киргизии "необходимо рассмотреть возможность поэтапного отказа от интернатных учреждений с последующей их трансформацией в учреждения социальной поддержки". "Мы должны сделать этот серьезный шаг вперед, чтобы помочь нашим детям. Миллионы уходят на содержание интернатных учреждений, но там нет никаких условий для содержания детей", — отметила она.

Вице-премьер добавила, что государству необходимо выработать единую политику мер для поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И основной ее целью должна стать задача сохранения детям возможности остаться со своими родителями или в безопасном семейном окружении.

"Каждый ребёнок должен жить в семье, так как только там он сможет получить полноценное гармоничное развитие. Воспитание детей в семье или в условиях, максимально приближенных к семейным, обеспечивает здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие детей", — подчеркнула Султанбекова.

Она также отметила, что судьбу ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителя "должен решать один государственный орган и нести за это ответственность, а суды только в исключительных случаях должны направлять в детские дома или детские интернатные учреждения".

На заседании было отмечено, что пилотный проект по организации 17 фостерных (патронажных) семей в Киргизии показал хороший результат, в связи с этим министерству труда и социального развития поручено "активизировать усилия, направленные на создание в регионах республики сети приемных фостерных семей".