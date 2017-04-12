Трамп назвал "очень хорошим" разговор с Си Цзиньпином по вопросу КНДР

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся "очень хороший телефонный разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу угрозы со стороны КНДР.

"У меня состоялся очень хороший телефонный разговор с председателем КНР по вопросу угрозы со стороны Северной Кореи", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Трампом заявил, что Пекин выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова мирным путем. Трамп, в свою очередь, назвал их недавнюю встречу в США "очень успешной" и выразил надежду, что его визит в Китай состоится в скором времени.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся после того, как Трамп заявил, что США готовы решить проблему КНДР самостоятельно, если Китай откажется помочь.