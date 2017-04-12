РПК взяла ответственность за взрыв в Диярбакыре
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла ответственность за взрыв, прогремевший рядом с управлением полиции в Диярбакыре во вторник, передает агентство Рейтер.
Во вторник мощный взрыв прогремел в районе Баглар Диярбакыра в 10:45 мск рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. СМИ сообщают о гибели трех человек, более 10 получили ранения.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу признал произошедший во вторник взрыв в городе Диярбакыр на юго-востоке страны терактом. Изначально СМИ сообщали о возможном взрыве газового баллона.
Он добавил, что по подозрению в причастности к теракту задержаны пять человек.
Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 930 тысяч жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.
Взрыв прогремел во вторник днем в центральном районе Баглар города Диярбакыр, который считается неофициальной курдской столицей Турции.
По данным телеканала NTV, инцидент произошел рядом с управлением по борьбе с терроризмом, в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники.
Постройка, в которой располагалась мастерская, в результате взрыва была разрушена.
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Диярбакыре.
В результате взрыва, по данным местного телеканала Haberturk, погиб один человек, он был гражданским служащим.
Еще десять человек получили ранения.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что взрыв не был терактом, а произошел во время ремонтных работ.
По данным телеканала Haberturk, причиной ЧП мог стать газовый баллон.
Поврежденная взрывом витрина магазина в районе Баглар.
Сотрудники полиции на месте взрыва в Диярбакыре.