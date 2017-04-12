РПК взяла ответственность за взрыв в Диярбакыре

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла ответственность за взрыв, прогремевший рядом с управлением полиции в Диярбакыре во вторник, передает агентство Рейтер.

Во вторник мощный взрыв прогремел в районе Баглар Диярбакыра в 10:45 мск рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. СМИ сообщают о гибели трех человек, более 10 получили ранения.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу признал произошедший во вторник взрыв в городе Диярбакыр на юго-востоке страны терактом. Изначально СМИ сообщали о возможном взрыве газового баллона.

Он добавил, что по подозрению в причастности к теракту задержаны пять человек.

Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 930 тысяч жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.