Адвокат по делу об убийстве Ким Чен Нама: это был розыгрыш для туриста

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Адвокат одной из женщин, обвиняемых в отравлении Ким Чен Нама, заявил, что малазийские власти могли скомпрометировать дело, а его подзащитная "станет козлом отпущения", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам юриста, его подзащитную обманули. Индонезийка думала, что устраивает безобидный розыгрыш для ничего не подозревающего туриста. Адвокат добавил, что мужчине из Северной Кореи, который предложил его клиентке разыграть путешественника, было разрешено покинуть Малайзию в марте после неожиданного соглашения Куала-Лумпура с Пхеньяном.