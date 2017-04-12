В Еврокомиссии рассказали, как изменилась ее позиция по беженцам

БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия уже не так обеспокоена судьбой программы перемещения беженцев как ранее и не грозит санкциями не участвующими в ней странам, заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

В феврале первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия может в марте, после очередного доклада о темпах выполнения обязательной программы перемещения беженцев с территории Греции и Италии, обдумать возможность санкции против тех стран, которые не выполняют решения ЕС о приеме этих беженцев. В начале марта Аврамопулос заявил, что ЕК не колеблясь применит санкции в случае невыполнения странами-членами их обязательств к сентябрю.

"Мы не наказываем, а убеждаем. Диалог и сотрудничество между ЕК и всеми странами-членами продолжается. Вначале я говорил, что прошлый месяц – лучший по результатам по перемещению, у нас очень воодушевляющие сигналы того, что эта работа начинает выполняться", — заявил Аврамопулос журналистам, представляя очередной доклад о выполнении плана перемещения мигрантов.

Он отметил, что озвученные в среду цифры "показывают, что эта схема начинает работать".

"Я более оптимистичен, чем два месяца назад, когда я поделился с вами своим разочарованием. Мы не думаем о сокращении финансирования, но мы проверяем ситуацию, чтобы обеспечить, что предоставленные странам-членам финансы должным образом использованы", — сказал еврокомиссар, отвечая на вопрос, возможно ли сокращение финансирования стран-членов, отказывающихся участвовать в программе.

По его словам, "нападения на страны, которые не хотят участвовать в схеме, не помогли бы".

Ранее Аврамопулос сообщил, что свыше 16 тысяч беженцев, находившихся на территории Греции и Италии, были отправлены в другие страны Евросоюза в рамках обязательств ЕС в течение двух лет переместить до 40 тысяч просителей убежища с территории двух этих государств.

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