В Еврокомиссии рассказали, как изменилась ее позиция по беженцам

БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия уже не так обеспокоена судьбой программы перемещения беженцев как ранее и не грозит санкциями не участвующими в ней странам, заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.
"Мы не наказываем, а убеждаем. Диалог и сотрудничество между ЕК и всеми странами-членами продолжается. Вначале я говорил, что прошлый месяц – лучший по результатам по перемещению, у нас очень воодушевляющие сигналы того, что эта работа начинает выполняться", — заявил Аврамопулос журналистам, представляя очередной доклад о выполнении плана перемещения мигрантов.
Он отметил, что озвученные в среду цифры "показывают, что эта схема начинает работать".
По его словам, "нападения на страны, которые не хотят участвовать в схеме, не помогли бы".
Ранее Аврамопулос сообщил, что свыше 16 тысяч беженцев, находившихся на территории Греции и Италии, были отправлены в другие страны Евросоюза в рамках обязательств ЕС в течение двух лет переместить до 40 тысяч просителей убежища с территории двух этих государств.
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