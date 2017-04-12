Во Франции неизвестные напали на фургон с золотом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Неизвестные напали на заполненный золотом фургон без опознавательных знаков во французском городе Лион спустя ровно четыре месяца после аналогичной атаки, сообщает издание Lyonmag.

Как пишет издание, в среду утром группа неизвестных с автоматами окружила фургон. Заполучив награбленное, нападавшие подожгли фургон и принадлежавшие им транспортные средства, после чего скрылись с места преступления.

Полиция оцепила место происшествия, прибыл вертолет. Информация о пострадавших не поступала.

Как отмечает издание, аналогичный инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда около 10 неизвестных совершили ограбление на 2,5 миллиона евро.