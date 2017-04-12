В Нигерии предотвратили нападения на посольства США и Британии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Силы безопасности Нигерии заявили о предотвращении нападений на диппредставительства США и Великобритании в Абудже, передает агентство Рейтер.

"Группировка разработала планы по нападению на посольства Соединенного королевства и США, а также других представителей интересов западных стран", — говорится в заявлении департамента госслужб.

По данным властей, нападения планировали террористы группировки "Боко Харам"*, которые поддерживают связи с террористической группировкой "Исламское государство"*. Власти 25-26 марта задержали по данному делу пять человек в штате Бенуэ. Правоохранительные органы узнали о плане от члена "Боко Харам", задержанного 22 марта в штате Йобе.

Диппредставительства США и Великобритании пока не комментируют данную информацию.

"Боко Харам"* — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. В апреле 2014 года боевики похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

*Террористическая организация, запрещенная в России