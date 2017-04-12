Парламентарии США оценили достижения администрации Обамы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Американские парламентарии, как от Демократической партии, так и от Республиканской пришли к выводу, что сотрудники администрации экс-президента США Барака Обамы не сделали ничего противозаконного или необычного, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в партиях.

Ранее Трамп обвинил советника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в том, что она совершила должностное преступление, раскрыв имена людей в его окружении, за которыми могли следить американские спецслужбы.

Райс до этого отрицала причастность к утечкам в спецслужбах. Также она отрицала причастность к раскрытию имен американцев в окружении Трампа, за которыми могли следить американские спецслужбы. При этом имена сотрудников Трампа, чьи переговоры прослушивались, широко разошлись в разведывательном сообществе США, что привело к ряду утечек в СМИ.

Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что Райс еще в бытность советником президента лично распорядилась предать огласке внутри разведсообщества имена сотрудников переходного штаба Трампа.

По данным телеканала CNN, в течение прошлой недели ряд членов и сотрудников разведывательных комитетов США рассмотрели доклады по разведке. По словам источника, действия Райс были оценены как "нормальные и надлежащие" для сотрудника на таком посту.

Однако ряд членов Конгресса все еще обеспокоены представленными обоснованиями и стандартами работы с такого рода обращениями, которые раскрывают личные данные лиц, упомянутых в докладах.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нунес получил от информатора на территории Белого дома информацию, которую затем передал администрации и журналистам. Он сообщил, что сотрудников Трампа прослушивали в ходе предвыборной кампании, как утверждал сам Трамп в микроблоге в Twitter. Однако, по словам Нунеса, речь шла о "законной" прослушке, на которую сотрудники Трампа попали лишь случайно, и речь в них не шла о России. Нунес также заявлял, что обеспокоен тем, что имена сотрудников Трампа, которых "непреднамеренно" прослушивали, широко разошлись в разведывательном сообществе США.