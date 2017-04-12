Трамп назвал уровень вражды между демократами и республиканцами невероятным

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдается высокий уровень ненависти между демократами и республиканцами.

"Уровень ненависти невероятный. И я говорю не только о последних 90 днях, это происходило на протяжении последних нескольких лет",- сказал Трамп в интервью Fox Business.

По словам американского президента, он всегда был активно вовлечен в политику и помнит времена, когда "демократы и республиканцы немного боролись в течение дня, а затем отправлялись на совместный ужин со своими семьями". По его словам, теперь такое нельзя увидеть.

Трамп также отметил, что примером может стать ситуация с законопроектом по замене Obamacare. Он подчеркнул, что проект "не получил ни одного голоса демократов, даже несмотря на то, что многие считают данный законопроект великолепным".

Реформа, известная под неформальным названием Obamacare, обязала всех американцев приобретать медицинскую страховку под угрозой штрафа, а в обмен предложила субсидии малоимущим и налоговые вычеты. Демократы считают, что реформа в целом работает, поскольку благодаря ей страховку приобрели миллионы американцев. Республиканцы считают, что реформа нарушает свободы граждан, заставляя их покупать медицинское обслуживание, а также не понижает стоимость страховки при повышении налогов. Трамп заявляет, что Obamacare "рушится", но предложенная им альтернатива встретила оппозицию как среди умеренных республиканцев, так и в стане консерваторов, которые в результате и "похоронили" законопроект.