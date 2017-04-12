В Кабуле прогремел взрыв у здания Минобороны

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Представитель министерства обороны Афганистана подтвердил информацию о взрыве в столице страны, сообщив о пострадавших, передает телеканал Tolo News.

СМИ в среду днем сообщили о взрыве, прогремевшем рядом со зданием министерства обороны страны. Представитель минобороны отметил, что целью взрыва не являлся автомобиль, принадлежащий министерству.

An apparent suicide bombing targets government employees' vehicle near Ministry of Defence in Kabul. Casualties feared. #Afghanistan — Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) 12 апреля 2017 г.

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Точных данных о пострадавших он пока не назвал.

В то же время представитель министерства внутренних дел заявил, что взрыв устроил смертник, целью которого был автомобиль, перевозивший лиц, работающих в правительстве.

MoD spokesman to TOLOnews: Target of explosion was not defense ministry vehicle but there are casualties.#Kabul pic.twitter.com/gBZ0ckjtLc — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) 12 апреля 2017 г.

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