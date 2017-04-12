В Киевской области полиция завела дело после блокирования железной дороги

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело по факту блокирования железной дороги в Киевской области, сообщила пресс-служба главного управления национальной полиции Украины в Киевской области.

"По данному факту открыто уголовное производство по части первой статьи 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.", — сообщает полиция Киевской области.

По данным предприятия "Украинская железная дорога", в среду утром жители поселка Барышевка штурмовали электричку в Киевской области в попытке доехать на работу, а затем и вовсе перекрыли движение по железной дороге. Блокирование продлилось около трех часов, в результате семь поездов и пригородных электричек выбились из графика движения. Железнодорожники пообещали рассмотреть вопрос об увеличении числа вагонов, курсирующего поезда в этом направлении.