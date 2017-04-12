В Киеве назвали причину взрыва на шахте "Степная"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Причиной аварии в марте на шахте "Степная" на западной Украине стало нарушение правил безопасности и охраны труда, сообщил вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства, сообщая об итогах расследования причин ЧП.

В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". В результате взрыва метана погибли восемь горняков, более 20 пострадали. Правительством была создана государственная комиссия по расследованию причин аварии.

Зубко сообщил, что экспертами был выявлен ряд фактов, "которые говорят о несоответствии любым нормам условий охраны труда на шахте и об отсутствии разрешений на использование оборудования в условиях повышенной безопасности".

По словам вице-премьера, на шахте не работала система проветривания, из-за чего в воздухе была превышена концентрации метана, который впоследствии взорвался. Искра, которая привела к возгоранию, была высечена оборудованием, не предназначенным для работы в опасных условиях. Также на шахте не сработала автоматизированная система отключения подачи электроэнергии.

Кабмин утвердил отчет комиссии и поручил передать его правоохранительным органом, а также учесть выводы и предложения при подготовке программы развития угольного сектора.