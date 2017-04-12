Против ИГ* должен бороться весь мусульманский мир, считает Атамбаев

БИШКЕК, 12 апр – РИА Новости. Если уничтожить "Исламское государство"*, взамен появится новая террористическая организация, поэтому исламским странам нужно предложить населению альтернативный путь развития государства, заявил в интервью телерадиокомпании "Мир" президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

"К этому вопросу нужно подходить глобально. Надо добиваться того, чтобы в первую очередь в самом мусульманском мире боролись с этой идеологией. За год или за два можно уничтожить ИГ, но взамен ему, я думаю, появится какая-нибудь другая организация. Потому что, к сожалению, сегодня в исламских странах мы часто видим, что у людей порой нет выбора: с одной стороны там какой-нибудь монархический или авторитарный режим, который занимается только личным обогащением, а с другой — исламский халифат ИГ, который предлагает идею исламского социализма, всеобщее равенство ", — заявил Атамбаев.

Глава государства отметил, что Киргизстан пытается показать исламским странам, что "существует путь нормального развития страны, нормального светского, демократического развития — со свободой вероисповедания, со свободой совести".

При этом он отметил, что в Киргизии "действуют некоторые организации, которые запрещены в странах ОДКБ". "Я не сказал бы, что от этого у нас больше напряжения или больше террористов — скорее наоборот. Надо иногда идти не методом запретов или бомбардировок, как поступали часто США, а методом профилактики и смотреть вглубь проблемы", — подчеркнул Атамбаев, добавив, что самые главные проблемы для государств "обычно выходят изнутри" самих стран.

"Мы до сих пор наблюдаем попытки Запада навязать какие-то свои порядки, свои ценности без учета менталитета людей, без учета уровня того, на каком цивилизационном уровне находится та или иная страна. И это приводит к той ситуации, которую мы видим сегодня в Ираке, Сирии и Ливии. Я думаю, что было бы хорошо, если бы никто не пытался той или иной стране навязывать свое видение. Каждая страна должна заниматься, в первую очередь, своими проблемами", — считает президент Киргизии.

Он выразил надежду, что, если США начнут реализовывать идеи "президента Дональда Трампа, который говорит, что не будет заниматься внешними проблемами, они (угрозы в мире – ред.) на порядок уменьшаться".

* Террористическая группировка запрещена в России.