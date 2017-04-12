Командующий ТОФ прибыл на базу Боевого командования ВМС Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в среду прибыл на военно-морскую базу Боевого командования ВМС Южной Кореи в порту Пусан, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Визит командующего ТОФ в Республику Корея проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится 3 дня. Программой визита запланирована встреча адмирала Сергея Авакянца с командующим Боевым командованием ВМС Республики Корея вице-адмиралом Чон Чжин Собу, осмотр военно-морской базы Боевого командования ВМС РК, посещение эсминца "Кан Гам Чхан", — сообщил Матвеев.

По его словам, также командующий ТОФ встретится с генеральным консулом Российской Федерации в Пусане и представителями городских властей. Кроме того, в ходе визита спланировано совместное посещение адмирала Сергея Авакянца с командующим Боевым командованием ВМС Республики Корея вице-адмиралом Чон Чжин Собу крейсера "Варяг".

Матвеев отметил, что боевые корабли ТОФ, выполняющие задачи дальнего похода с 1 апреля 2017 года, зашли в южнокорейский порт Пусан 11 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации, он продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР, отметил Матвеев.