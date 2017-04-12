Бибилов победил на выборах президента Южной Осетии с 54,8% голосов

ЦХИНВАЛ, 12 апр — РИА Новости. Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов одержал победу на выборах президента, набрав 54,8% голосов, сообщил во вторник Центризбирком республики.

"После обработки бюллетеней со всех избирательных участков. Одержавший победу в первом туре спикер парламента Анатолий Бибилов набрал 54,8% голосов пришедших на выборы граждан", — цитирует ЦИК агентство Sputnik Южная Осетия.

По данным агентства, инаугурация избранного президента состоится 22 апреля.

В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы. Кандидатами на высший пост были зарегистрированы спикер парламента Бибилов, президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Для победы кандидату необходимо было получить более половины всех голосов. Итоговая явка составила 81%.