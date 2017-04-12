Послы стран Евросоюза одобрили выделение Молдавии 100 млн евро помощи

БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Послы стран-членов Евросоюза одобрили выделение Молдавии 100 миллионов евро в виде макроэкономической помощи, сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.
Согласно сообщению, помощь Молдавии "будет направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ, помогая покрыть внешние потребности в финансировании в течение следующих двух лет".
Послы попросили председательствующую в ЕС Мальту начать с Европарламентом переговоры о предоставлении Молдавии макроэкономической помощи в указанном объеме сразу после того, как ассамблея одобрит свою переговорную позицию, сообщается в пресс-релизе.