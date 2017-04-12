Маттарелла: блокирование диалога между Россией и ЕС противоестественно

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Объединяющий фактор в отношениях России и ЕС гораздо сильнее тех условий, которые на данный момент создают напряжение и непонимание сторон, блокирование диалога из-за антироссийских санкций по Украине противоестественно, считает президент Италии Серджо Маттарелла, который находится с официальным визитом в Москве.

По его словам, "вещей, которые объединяют ЕС с Россией гораздо больше, чем тех, которые сейчас создают разделение и непонимание".

"То, что нас объединяет, — это главное. Это потребность в экономическом росте, распространении благосостояния, борьбы с терроризмом, борьбы с преступностью. Это важные источники международной жизни, которые объединяют Европейский союз и Россию, (они) гораздо больше, чем те вещи, которые сейчас создают непонимание", — сказал Маттарелла в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что двусторонние отношения между Россией и Италией основаны на взаимном доверии и уважении, Рим, со своей стороны, желает "продолжать наращивать стремление к сотрудничеству".

Итальянский лидер сообщил, что обсудил на встрече с президентом России Владимиром Путиным широкий круг вопросов. "Мы поговорили с президентом (РФ Владимиром) Путиным о многих различных темах, о нашем сотрудничестве в экономике, культуре, которое тоже очень интенсивно развивается, о том, что происходит в области энергетики между Россией и Италией, об основных кризисах, которые в данный момент создают беспокойство всех", — сказал Маттарелла.

Он также отметил, что Италию как члена ЕС огорчает противостояние между Россией и Западом. "Италия — очень уверенный и убежденный сторонник и член Европейского союза, одна из стран-основателей. И мы выполняли все решения Европейского союза. Но ЕС и Россия обречены на сотрудничество. Это в естественной логике вещей", — отметил Маттарелла.

По его словам, "украинские события заблокировали это сотрудничество во многих аспектах и это, действительно, противоестественно". "Мы всегда выступали за поддержание открытого диалога с Россией, диалога о сотрудничестве, и это должно разделять широкое большинство стран Европейского союза", — добавил президент, выразив надежду на то, что стороны смогут преодолеть все трудности.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Россия также неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.