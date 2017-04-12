США призвали Венгрию отложить закон, позволяющий закрыть университет Сороса

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США призвали Венгрию приостановить введение в действие закона, который позволит закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса, передает агентство Рейтер.
"Мы призываем правительство Венгрии приостановить внедрение закона", — заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, добавив, что закон может поставить под угрозу работу и других американских университетов, осуществляющих образовательные программы в Венгрии.
Также агентство сообщает, что позже в среду запланировано проведение протеста против новых поправок.
Центрально-Европейский университет был открыт в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса с целью развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза.
Фонды Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан". Нынешний украинский президент Петр Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".