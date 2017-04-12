Сомалийские военные освободили моряков с захваченного индийского судна

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Службы безопасности Сомали освободили восемь моряков с индийского торгового судна, которое ранее было захвачено пиратами, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя береговой охраны.

"Восемь заложников были освобождены без борьбы. Службы безопасности полностью окружили их, и пираты попытались бежать, но трех из них поймали", — заявил заместитель командующего ВМС непризнанного сомалийского государства Галмудуг Абдирашид Мохамед Ахмед.

Ранее сообщалось, что сомалийские пираты в начале апреля захватили индийское торговое судно, на борту которого находились 11 человек. Судно направлялось из Дубая в йеменский порт Эль-Мукалла. Корабль приписан к порту Мандави в индийском Гуджарате. Все члены экипажа также являются выходцами из этого прибрежного города.