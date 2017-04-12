Путин рассказал, как Россия помогает пограничным службам ОДКБ

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Россия помогает вооружением и специальной техникой пограничным службам стран ОДКБ, сообщил президент России Владимир Путин.

"Конечно, это очень важное направление (действия ОДКБ по защите внешнего периметра наших стран – ред.), мы укрепляем это взаимодействие по инициативе Киргизии. В прошлом году были приняты соответствующие решения, которые интенсифицируют работу по этому направлению. Мы проводим постоянные совместные учения, и наши пограничные службы, специальные, они не просто находятся в контакте, они постоянно взаимодействуют, обмениваются информацией", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

Российский лидер напомнил, что сейчас создается соответствующий банк данных, который достаточно активно используется в совместной практической работе. "Все, что происходит по линии ОДКБ, имеет выход на практику в самом прямом смысле этого слова, это ежедневная совместная работа", — сказал он.

"Но, что касается непосредственно пограничных служб, войск, то мы не просто сотрудничаем с нашими коллегами, мы помогаем им вооружением, специальной техникой, подготовкой кадров", — заявил Путин.