Путин раскритиковал НАТО за отсутствие реальной трансформации

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Несмотря на звучащие заявления, реальной трансформации НАТО не происходит, Альянс продолжает жить в парадигме блокового противостояния, остается очень идеологизированным, заявил президент РФ Владимир Путин.

"НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков. Теперь такой ситуации нет. Нет никакого разделения по идеологическому признаку между государствами, и в Европе в том числе. Но вот эти родимые пятна холодной войны, они на НАТО очень заметны. Эта организация продолжает жить в парадигме блокового противостояния. Действительно, она очень идеологизирована, несмотря на различные заявления, что она должна трансформироваться в современных условиях. Мы много слышали таких заявлений, но все-таки реальной трансформации мы не видим", — сказал Путин в интервью телекомпании "Мир".

По его словам, в отличие от Североатлантического альянса ОДКБ создавалась в новых условиях, для купирования современных угроз — терроризм, экстремизм, наркотрафик, трансграничная преступность.

"Поэтому, может быть, у нас нет прямых совместных чисто политических или политизированных заявлений. У нас и решения принимаются консенсусом. Причем это не формально, а по сути, именно по сути консенсуса. У нас абсолютно другая атмосфера в организации. Мы стараемся, как я уже сказал, возникнув в совершенно других новых реалиях, прежде всего, концентрировать свои усилия на реальных угрозах, на совместной борьбе с этими реальными угрозами. Но тем не менее мы не можем проходить мимо вещей такого глобального характера, которые создают угрозу всему миру", — подчеркнул президент.

"Например, мы говорили неоднократно о своем неприятии развертывания систем противоракетной обороны, размещения оружия в космосе и так далее. То есть по таким фундаментальным глобальным вопросам мы считаем возможным сформулировать свой общий подход, и мы это делаем", — отметил он.