В Германии задержали предполагаемого боевика ИГ* и "ан-Нусры"*

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ задержала предполагаемого боевика "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*, 31-летнего гражданина Сирии Зохера Дж., сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Обвиняемого подозревают в том, что он состоял в иностранных террористических объединениях "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство", а также в нарушении закона о контроле за оружием", — сказано в сообщении.

Следствие считает, что в 2011 году обвиняемый в Сирии с сообщниками участвовал в боевой ячейке террористических организаций, участвовал в боевых действиях в Алеппо и других регионах страны. В конце 2015 года задержанный приехал в Германию, откуда ездил в Грецию и вербовал боевиков в лагерях беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России