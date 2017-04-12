Польша подготовила проект постановления о размещении беженцев в спецлагерях

ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Польша допускает возможность размещения на своей территории беженцев в "контейнерных лагерях", следует из проекта постановления МВД страны, на который ссылается Gazeta Wyborcza.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло ранее раскритиковала миграционную политику ЕС, заявив, что страны Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) не согласятся на шантаж в вопросе приема беженцев.

Как утверждает газета, в соответствии с постановлением, подготовленным МВД, "можно будет размещать беженцев в контейнерных лагерях под стражей". Подчеркивается, что речь идет даже о тех семьях, которые уже находятся в Польше и ожидают получения статуса беженца.

Отмечается, что до настоящего времени профилактические меры, заключающиеся в изоляции людей, в Польше можно было применять только в крайнем случае, например, в отношении иностранцев, чьи личности не удалось установить.

Правозащитники уже высказали возмущение проектом постановления. Петр Быстрянин из фонда Спасения считает, что происходящее — "это политическая игра, ориентированная не только на указание на воображаемого противника, а также на сдерживание беженцев".

По данным газеты, МВД страны объясняет такие меры массовым наплывом мигрантов в европейские страны. Только в первом квартале текущего года запросы о предоставлении статуса беженца в Польше подали 972 человека (за весь прошлый год — 2356 человека).

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.