Радикалы в Киеве продолжают акцию у отделения "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Акция радикалов у центрального отделения "дочки" Сбербанка в Киеве продолжается в среду в спокойной обстановке, само отделение открыто для посетителей, его охраняют представители Нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело), почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка. Блокада была прекращена ненадолго, однако в понедельник радикалы возобновили свою акцию.

В настоящее время возле офиса "дочки" Сбербанка в Киеве находятся не более десяти молодых людей, установлены четыре палатки. Участники акции не предпринимают никаких активных действий, пьют чай, общаются и слушают музыку.

Вместе с тем, отделение банка открыто для посетителей, его охраняют представители Нацгвардии. При этом недалеко от места акции находятся автобусы с дополнительными представителями правоохранителей. В целом акция проходит спокойно.