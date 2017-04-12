СМИ: в Китае изъяли более тонны бивней мамонта, ввезенных из России

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Таможня провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая изъяла более тонны бивней мамонта, незаконно ввезенных с территории России, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на местную таможню.

По данным таможни, контрабанда была обнаружена в грузовике, который пытался въехать в Китай через таможенный пункт в уезде Лобэй. Случай произошел еще в середине февраля, однако сообщили о нем только сейчас.

В общей сложности в тайных отсеках грузовика были обнаружены 107 бивней мамонта, 37 частей рогов шерстистого носорога, а также 1,1 тонны нефрита. Водитель грузовика сбежал после того, как таможенники решили более детально досмотреть транспортное средство, которое, согласно документам, перевозило соевые бобы.

Позднее он и владелец груза по фамилии Хань были задержаны в отеле на территории Китая.