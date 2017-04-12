В Азербайджане заявили о 116 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

БАКУ, 12 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в среду о 116 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.
"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 116 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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