СМИ: Япония планирует провести учения с американскими кораблями

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Морские силы самообороны Японии планируют провести совместные учения с ударной группой американских кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.

Как сообщили источники, японские военные могут провести испытания посадки вертолетов на корабли обеих стран, а также учения в области коммуникации.

"Япония хочет отправить несколько эсминцев, когда "Карл Винсон" войдет в Восточно-Китайское море", — заявил один из источников агентства. Морские силы самообороны Японии пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

На борту авианосца находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, 10 самолетов-заправщиков, 10 противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2, отмечало ранее агентство Ренхап.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).

Корейская война 1950-1953 годов формально не окончена, поскольку между КНДР и США, воевавшими под флагом ООН, было подписано лишь соглашение о перемирии. Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США отказывались даже обсуждать, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера". Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.