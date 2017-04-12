Тюремщики, устроившие протесты под Парижем, опасаются за свою безопасность

ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости. Сотрудники французской тюрьмы Флери-Мерожи, которые в понедельник устроили массовую акцию протеста, опасаются за свою безопасность в связи с готовящимся открытием в тюрьме сектора по оценке степени радикализации заключенных и требуют нанять дополнительный персонал, сообщил РИА Новости представитель профсоюза работников юстиции "UFAP-Unsa Justice" Оливье Лежанти (Olivier Legentil).

"Мы требуем, чтобы в учреждении прошли обыски. Мы требуем, чтобы на свободные рабочие места были наняты люди. Мы требуем, чтобы было отложено открытие в тюрьме сектора по оценке степени радикализации заключенных. Такой сектор должен отрыться в конце апреля, однако без найма администрацией дополнительного персонала придется брать надзирателей из других секторов. Это значит, что условия работы ухудшатся, то есть сотрудников не будет хватать, а когда сотрудников не хватает, это сказывается на безопасности учреждения", — заявил Лежанти.

"Сотрудники тюрьмы находятся на грани срыва. Каждый день сотрудники становятся жертвами агрессии, серьезной физической агрессии. В прошлый четверг на шестерых наших коллег, работающих в секторе для несовершеннолетних, напали взбунтовавшиеся заключенные сектора, которые нанесли им удары кулаками и коленями", — добавил Лежанти.

Как сообщалось ранее, в понедельник вечером сотрудники тюрьмы Флери-Мерожи, которая располагается к югу от Парижа, заблокировали дорогу, ведущую к пенитенциарному учреждению, и вывесили плакаты с требованиями усиления личной безопасности на рабочем месте, увеличения численности персонала и сокращения числа заключенных. Протестующие построили баррикады из деревянных поддонов и покрышек и подожгли их. На месте присутствуют силы правопорядка, для разгона манифестантов они применили слезоточивый газ. Протест был вызван инцидентом, произошедшим 6 апреля, когда шесть сотрудников тюрьмы получили ранения в результате потасовки с заключенными.