Страны Евросоюза достигли предварительной договоренности по Brexit

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Высокопоставленные чиновники 27 стран Евросоюза пришли к предварительной договоренности по основным пунктам, оговоренным в проекте рекомендаций председателя Евросовета Дональда Туска по Brexit, передает Франс Пресс со ссылкой на источник.
"Переговоры продемонстрировали твердое единство и консенсус в отношении всех основных составляющих проекта", — заявил агентству источник, пожелавший остаться неизвестным.
Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Ранее сообщалось, что после этого глава Евросовета Дональд Туск в течение 48 часов должен был представить проект рекомендаций по Brexit. Затем начнется двухмесячный процесс выработки переговорной позиции ЕС. К концу второго месяца главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье получит от остающихся в объединении 27 стран детальный мандат на переговоры. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.