СМИ: в Копенгагене мужчина жестоко убил жену и троих детей

МУРМАНСК, 11 апр — РИА Новости. Полиция Дании обнаружила в одной из квартир Копенгагена тела убитых женщины и трех ее детей, в совершении преступления подозревается отец семейства, сообщает датская газета Ekstra Bladet.

Сообщение в полицию о шуме в одном из домов Копенгагена поступило утром. По данным местных СМИ, полицейские прибыли на место и обнаружили картину жестокого убийства. Территория была оцеплена, правоохранители не сообщали подробности. Позже стало известно, что убитыми оказались члены одной семьи.

"Женщина и трое ее детей были найдены убитыми в квартире в Копенгагене во вторник. Полиция подтверждает, что задержан отец семейства, его подозревают в совершении преступления", — сообщает издание.

"Полицейский патруль, приехав на место, увидел ужасную картину и тела нескольких убитых человек", — приводятся в сообщении слова представителя полиции Уве Ларсена.

Он также сообщил, что убийца, по всей видимости, использовал несколько видов оружия.